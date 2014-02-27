بالفيديو.. حسين كمال عن عودة عمر سليمان: «ربنا قادر على كل شيء»

قال اللواء حسين كمال، مدير مكتب الراحل عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق إن «ربنا قادر على كل شيء»، في إشارة منه لما يتردد عن أن «سليمان» لم يمت وأنه مازال حيًا.

وأوضح «كمال»، في لقاء تليفزيوني على قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامي طوني خليفة، مساء الأربعاء: «ما يقال بقى إنه موجود وعلى قيد الحياة، ربنا قادر على كل شيء، يحيي العظام وهي رميم، ربنا عنده القدرة أن يفعل ما لا يتخيله البشر، وإحنا مسملين ومؤمنين، والكلام ده موجود في القرآن».

وتابع: «ربنا يقول في كتابه العزيز يحيي العظام وهي رميم، وزمن المعجزات زال لكن ربنا لديه القدرة يفعل ما يشاء، ووالله أنا مش بفتح الجدل»، خاتمًا: «ما لدينا من معلومات ومستندات إنه توفي».