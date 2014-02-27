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وزير الري: محلب شكل «حكومة مقاتلين» و طالبنا بحل مشاكل المواطنين

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وزير الري: محلب شكل «حكومة مقاتلين» و طالبنا بحل مشاكل المواطنين وزير الري: محلب شكل «حكومة مقاتلين» و طالبنا بحل مشاكل المواطنين

وزير الري الجديد أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء

قال الدكتور طارق حنفي قطب، وزير الري والموارد المائية الجديد، إن هناك حلول عملية لأزمة سد النهضة ، من خلال استئناف الاتصالات بجميع دول حوض النيل، و المجتمع الدولي للحفاظ على حقوق التاريخية.

و أوضح «قطب»، خلال حوار لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، ان الجديدة لابد أن تكون مختلفة عن سابقتها، لأن عليها إيجاد حلول سريعة للأزمات التي يعاني منها المواطنون وكذلك إتمام استحقاقات المرحلة الانتقالية.

وأوضح أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الجديد، شكل حكومة مقتاتلين، -على حد تعبيره-، و طالبهم بالنزول إلى الشارع لحل مشاكل المواطنين.

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