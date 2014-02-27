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ننشر نص خطب الجمعة الموحدة للأوقاف خلال شهر جمادى اﻷولى

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ننشر نص خطب الجمعة الموحدة للأوقاف خلال شهر جمادى اﻷولى ننشر نص خطب الجمعة الموحدة للأوقاف خلال شهر جمادى اﻷولى

أعلنت وزارة اﻷوقاف، أن خطب شهر جمادى الأولى الموحدة عبر كل منابر الرسمية وغير الرسمية سوف تناقش المشاكل الجماهيرية، حيث ستكون عن الإدمان وأثره المدمر على الفرد والمجتمع، وتكون الخطبة الثانية هى أهمية التخطيط فى حياة الأفراد والمجتمعات، والخطبة الثالثة عن ترتيب الأولويات وأثره فى حياة الأفراد والمجتمعات.

وتكون الخطبة الرابعة عن ظاهرة أطفال الشوارع وأهمية تربية النشء والعناية باليتيم، تحت عنوان ”رسالة المنبر”، كما قررت الوزارة تجميع بعد ذلك فى كتب لتكون زادًا للدعاة، مؤكدة التوسع فى العناصر والأدلة والموضوع ليأخذ الخطيب من كل هذا ما يتناسب مع المكان والمجتمع الذى يخطب فيه، مع عدم الإخلال بصُلب ولُب الموضوع، والتأكيد على عدم تجاوز الوقت المحدد ما بين 15 إلى 20 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا.

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مصر 365

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