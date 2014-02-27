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نائب «أردوغان» يصل الخرطوم لافتتاح مستشفى في دارفور بـ50 مليون دولار‎

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وصل أمر الله إيشلر، نائب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، فجر الخميس، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، في زيارة تستغرق يومين يفتتح خلالها مستشفى مولته أنقرة في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، بتكلفة 50 مليون دولار.

ورافق «إيشلر»، وزير الصحة التركي، محمد مؤذن أوغلو، وكان في استقبالها لدى وصولهما إلى مطار الخرطوم، وزير مجلس الوزراء السوداني، أحمد سعد عمر، ووزير الصحة السوداني، بحر إدريس ابو قردة، وسفير تركيا بالخرطوم، جمال الدين إيدن، وعدد من طاقم السفارة.

وقال «إيشلر»، في تصريحات صحفية فور وصوله، إن زيارته للخرطوم تأتي «امتدادًا للزيارات الرفيعة المتبادلة بين البلدين».

واستشهد بزيارة «أوردوغان» للخرطوم في 2006، موضحا أنها «أول زيارة لرئيس وزراء تركي للسودان»، وكذلك زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، لتركيا، في العام 2008، والزيارات المتبادلة بين رئيسي البرلمانيين في البلدين العام الماضي.

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