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د. أبو الأسرار يشارك في المؤتمر العالمي لالتهابات العين المناعية في فالنسيا

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د. أبو الأسرار يشارك في المؤتمر العالمي لالتهابات العين المناعية في فالنسيا د. أبو الأسرار يشارك في المؤتمر العالمي لالتهابات العين المناعية في فالنسيا

    يشارك الدكتور أحمد محمد أبو الأسرار الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي-كلية الطب–جامعة الملك سعود في المؤتمر العالمي لالتهابات العين المناعية والذي سيعقد في مدينة فالنسيا الأسبانية خلال الفترة من 27/2/2014م حتى 1/3/2014م وسوف يلقي في هذا المؤتمر 4 من المحاضرات منها مايتحدث عن دور الكيموكينات في التهابات العين الداخلية وهي بدعوة من الجمعية الأمريكية لالتهابات العين، ومحاضرة تتحدث عن دور الالتهاب في اعتلال الشبكية نتيجة السكري، وكذلك سيقوم بإلقاء محاضرتين عن العوامل التي تحدد نتيجة العلاج في مرضى التهابات العين نتيجة مرض(Vogt-Koyanagi-Harada) وطرق العلاج الحديثة لهذا المرض والذي هو أهم سبب لالتهابات العين المناعية.

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