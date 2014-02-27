قرية الباحة.. 30 حرفة تقليدية وقاعة نسائية خاصة

الرياض - عبدالعزيز العنبر تصوير - هادي الغامدي

تعتبر قرية الباحة التراثية أول بيت تم بناؤه في قرية الجنادرية عام 1410ه ويجسد النمط المعماري القديم السائد في المنطقة من خلال تصميم أنيق يجمع ما بين عبق التراث وروح العصر الحديث وبتوزيع دقيق ومنظم للمعارض والأقسام المختلفة بما فيها قسم الحرف اليدوية وقسم الأكلات الشعبية وقسم للإدارات الحكومية ومسرح الفنون الشعبية.

وقال محمد لافي الغامدي رئيس وفد إمارة الباحة إنهم في هذا العام حرصوا على إيجاد كل ما يحقق الأهداف المنشودة لمهرجان الجنادرية سواءً في مجال الحرف التقليدية أو في مجال الفنون الشعبية أو في الفعاليات النسائية أو مشاركة الدوائر الحكومية، وما ينقل من تراث وموروث شعبي للمنطقة، بمتابعة أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود، وإشراف وكيل إمارة الباحة الدكتور حامد الشمري.

وأضاف الغامدي أن جناح الباحة لهذا العام يشارك في مجال الحرف التقليدية بأكثر من 30 حرفة رجالية ونسائية، مثل الفضيات وصناعة الأسلحة القديمة وصناعة الألعاب الشعبية وصناعة الملبوسات القديمة وخياطتها، إضافة لاستخراج العسل والأقط والبناء التقليدي بالحجر، وعدد من الحرف النسائية المشاركة مثل حرفة النسيج بالصوف وصناعة الخوصيات حاضرة هذا العام وبقوة، إضافة العديد من الحرف التي تشتهر بها منطقة الباحة.

وأشار الغامدي إلى أن جناح الباحة يتميز بوجود قسم يضم جميع الأكلات الشعبية التي تشتهر بها منطقة الباحة، من خبز مقنا أو في الملا أو دغابيس أو عصيدة أو مرق أو مقلقل أو كبسة أو مندي وكل ما تشتهر به منطقة الباحة من أكلات شعبية، إضافة إلى الفنون الشعبية التي تلقى إقبالاً كبيراً من الزوار بحسب رئيس الوفد، وتشتهر منطقة الباحة بالعرضة الجنوبية واللعب والمسحباني، وتم إضافة هذا العام فرقة الحصاد التي كان لها مشاركة رائعة، ووعد الغامدي جمهور الجنادرية بتكرار مشاركة الفرقة بناءً على طلبات الجماهير.

وفي جناح المنطقة توجد قاعة خاصة للقسم النسائي، وتضم العديد من الفعاليات بخصوصية متناهية، تمارس فيها المرأة الموروث الشعبي كما أفاد محمد الغامدي رئيس وفد أمارة الباحة، وأضاف الغامدي بأنه في هذا القسم يوجد جناح للباس المرأة في الباحة وما تشتهر به من حلي وزينة وأدوات منزلية مستخدمة سابقاً، ونموذج لكيفية زف المرأة لبيت زوجها ببعض الأهازيج والموروثات الشعبية المستخدمة سابقاً في منطقة الباحة.

واعتبر الغامدي أن من أكثر ما يميز جناح منطقة الباحة لهذا العام هو قسم الترويج السياحي للمنطقة أو ما يسمى بالإرشاد السياحي، حيث ينقل هذا الركن أهم المعالم السياحية التي تشتهر بها المنطقة، والتسويق للفنادق والشقق والمناطق والمناظر الجميلة والخلابة الموجودة بالمنطقة، إضافة إلى قسم الإرشاد الزراعي الذي يوضح للزوار أفضل وأشهر الأشجار التي تثمر بمنطقة الباحة، وكيف تزرع وما هو موسم زراعتها، وأنواع الحبوب والثمار والمحاصيل الزراعية التي تنتج من منطقة الباحة.

ونوه الغامدي بالشراكة المجتمعية في جناح منطقة الباحة، حيث أوجد أقسام عرض لعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية، مثل جامعة الباحة والكلية التقنية والتربية والتعليم وما يقدمونه من خدمة مجتمعية داخل المنطقة، إضافة لمعارض عن الصحة والنقل والمياه والنادي الأدبي، تنقل ما وصلت إليه منطقة الباحة من تنمية في ظل القيادة الرشيدة ودعمها.