السيف لـ«الرياض»: قصر الابتعاث على التخصصات الصحية

أكد نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف ل "الرياض"، أن الابتعاث في مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي سيقتصر في الفترة المقبلة على التخصصات الصحية والطبية، نافياً وجود مبتعثين يدرسون تخصصات الدراسات الإسلامية أو التخصصات الاجتماعية في البرنامج، وموضحاً أن عدد خريجي برنامج الابتعاث بلغ 50 ألفاً حتى الآن.

وشدد الدكتور السيف، على أن نسبة أعضاء هيئة التدريس الوافدين في الجامعات السعودية يجب الا تتجاوز 40 في المئة، داعياً في الوقت ذاته إلى تغيير معادلة قبول جميع طلاب الثانوية في الجامعات، إذ رأى أن عليها أن تقبل 70 في المئة فقط من خريجي الثانوية. وقال: "السياسة التي رسمها خادم الحرمين الشريفين للتعليم العالي تقوم على التميز في التعليم العالي وبناء المجتمع المعرفي المتين، ليسهم في التنمية المستدامة، وأتت خطة آفاق مستجيبة لهذه الأهداف الإستراتيجية، لتحقق التميز والجودة والتوسع في الجامعات".

واضاف: "برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يضم 150 ألف مبتعث، يدرسون في 26 دولة، ينهلون من العلم ويعودون للإسهام في التنمية البشرية المحلية، والخريجون ال 50 ألفا انخرطوا في سوق العمل المحلية، واستقطبت الجامعات الكثير منهم".

طالب بتغيير معادلة قبول جميع طلاب الثانوية في الجامعات

وأكد أن الاختيار في برنامج الابتعاث يستند على التميز فقط، إذ "يتقدم سنويا نحو 50 ألفا، ولا يقبل منهم سوى سبعة آلاف، وهذا يعطينا مؤشرا على صعوبة الاختيار، لكن هناك فرصة أخرى لمن اثبت جديته بالسفر وتطوير نفسه فيحصل على الفرصة".

ونفى وجود أي طلاب في تخصصات إسلامية في برنامج الابتعاث، مضيفا "قنوات الابتعاث والبرامج معروفة، وقد يكونون طلابا ألحقوا، وبالذات في تخصص الثقافة الاسلامية لم أر أي طالب في هذا التخصص، وحتى الجغرافيا او التاريخ، ومرّ عليّ خريجون في التخصصات الإدارية، او في بعض التخصصات التربوية مثل تعليم خاص او تعليم أطفال، والآن الابتعاث مقصور على التخصصات الطبية والصحية".

وفي موضوع آخر، قال نائب وزير التعليم العالي إن الوزارة يهمها في المرحلة الحالية انشاء المجمعات العلمية أو الكليات، مستطرداً: "إنشاء الجامعة له انعكاس على البيئة الاجتماعية، وهناك تأثير للجامعات الناشئة سواء كان تأثيراً عمرانياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً وهذا الأثر واضح في المناطق النائية، وهناك هجرة الى المناطق النائية لوجود الخدمات الجامعية فيها".

وعن سعودة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اضاف: "النسبة الأجنبية في أعضاء هيئة التدريس يجب الا تطغى، ويجب الا تتجاوز نسبة معقولة عادة بين 30 و 40 في المئة في نظري. نريد أن نعطي الفرصة للجامعات حتى تأخذ فرصتها في توظيف الشباب، لأنهم علماء الغد وهم ماضون بالشكل الصحيح، وهناك استقطاب في أيام المهنة التي تنظم في الخارج من السعوديين المؤهلين".

وزاد: "الجامعات الناشئة ولّدت نحو 27 كلية طب في المملكة، و24 مستشفى جامعياً تحت الإنشاء، وسيكون لها تأثير وقائي وعلمي لتنهض بالبنية التحتية، وهي نويات للاستقطاب والهجرة المضادة".

وذكر الدكتور السيف، أن الوزارة احتوت العام الدراسي الحالي كل الطلاب المؤهلين لدخول الجامعات، إلا أنه استدرك قائلاً: "معادلة قبول جميع الطلاب يجب الا تستمر، في الجامعات، ويجب ان يقبل 70 في المئة فقط من طلاب الثانوية، والبقية يجب أن يذهبوا إلى التعليم الفني مثلاً، فيُعدوا إعداداً حقيقياً، فقد يكون لديه المهارات التي تساعده على خلق مستقبل مهني له أفضل من المجال النظري، وكلما قل عدد الطلاب بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس يكون افضل في جودة الأداء".

ودعا السيف إلى أن يكون هناك تحرك وظيفي حول المدن، "يجب ان نهيئ الطالب في التعليم العالي بواحدة من المهارات، ولا يكون قابعاً مستوطنا في مكان واحد، فأنا كنت مدير جامعة حائل أربع سنوات وكنت سعيداً فيها، ولكن انتقلت إلى الرياض، يجب علينا إعداد الطالب إلى العمل في أي مكان وقادر على الانتقال الى أي مكان، فقد يعرض عليّ عمل في الرياض بعشرة آلاف وآخر في وعد الشمال بعشرين ألفا فاذهب إليها، ولدى الشباب هذه الرغبة".

ورأى أن خطط الأقسام العلمية مركز على أخلاقيات المهنة والعمل في أي مكان والاتفاق على إنهاء المشاريع مهما كانت الصعوبات، مؤكداً أن طلاب اليوم لديهم الرغبة بالعمل في كل مكان ولو بمقابل اقل، مقابل ما يجدونه من فوائد التدريب والممارسة.