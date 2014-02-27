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دورة تدريبية للتثقيف السياسى بحملة “مستقبل وطن” ببورسعيد

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دورة تدريبية للتثقيف السياسى بحملة “مستقبل وطن” ببورسعيد دورة تدريبية للتثقيف السياسى بحملة “مستقبل وطن” ببورسعيد

 

صورة من الدورة التدريبية

 

إستهلت حملة مستقبل وطن ببورسعيد اولي دوراتها التثقيفية سياسيا لاعضاء الحملة و غيهم حيث قاد الدكتور إبراهيم الصياد مسئول التثقيف و التدريب بالحملة التدريب للتثقيف السياسي..

حيث قال الصياد إنه تدريب حتمى للعضو العامل للتعرف على نشأة الحملة وأهدافها و برامجها و أساليب تمويلها وتعزيز قيم الولاء و الأنتماء للوطن وأيضا غرس قيم العمل التطوعى فى نطاق مفهوم فريق العمل.

و أشار الصياد إلى  ان الهدف من التدريب هو زيادة الخبرة للاعضاء و و اكتساب مهرات جديدة في التعامل ة كشف انه سينتهي من تدريب 752 عضوا عاملا في الحجملة للوصول اليافضل مستوي و أداء لهمة خلال الاسابيع القادمة.

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