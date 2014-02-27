دورة تدريبية للتثقيف السياسى بحملة “مستقبل وطن” ببورسعيد

إستهلت حملة مستقبل وطن ببورسعيد اولي دوراتها التثقيفية سياسيا لاعضاء الحملة و غيهم حيث قاد الدكتور إبراهيم الصياد مسئول التثقيف و التدريب بالحملة التدريب للتثقيف السياسي..

حيث قال الصياد إنه تدريب حتمى للعضو العامل للتعرف على نشأة الحملة وأهدافها و برامجها و أساليب تمويلها وتعزيز قيم الولاء و الأنتماء للوطن وأيضا غرس قيم العمل التطوعى فى نطاق مفهوم فريق العمل.

و أشار الصياد إلى ان الهدف من التدريب هو زيادة الخبرة للاعضاء و و اكتساب مهرات جديدة في التعامل ة كشف انه سينتهي من تدريب 752 عضوا عاملا في الحجملة للوصول اليافضل مستوي و أداء لهمة خلال الاسابيع القادمة.