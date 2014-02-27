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بالفيديو - رونالدو يزين عودته ' بهدف عملاق '

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بالفيديو - رونالدو يزين عودته ' بهدف عملاق ' بالفيديو - رونالدو يزين عودته ' بهدف عملاق '

زين كريستيانو رونالدو عودته للتشكيل الأساسي لريال مدريد بهدف رائع دك شباك شالكه المضيف الألماني للميرنجي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

رونالدو تغيب عن ريال مدريد في 3 مباريات متتالية بالدوري الإسباني بسبب إيقاف حدث أمام أتليتك بلباو.

عودة رونالدو لقبتها صحيفة ماركا الإسبانية بـ"عودة العملاق" لريال مدريد.

وأبرزت صحيفة ماركا صورة كاريكاتيرية تجمع رونالد وهو عملاق ضخم الحجم بلاعبين صغار القامة من شالكه.

وقام رونالدو بإحراز هدف رائع في مرمى شالكه، بعدما راوغ رقيبه ثم صوب كرة بالغة القوة في الشباك الألمانية.

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فيديو اليوم السابع

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