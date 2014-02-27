إثيوبيا: سنستمر فى تشجيع مبدأ الانتفاع العادل من مياه نهر النيل

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية، أمس، أن إثيوبيا ستستمر فى تشجيع مبدأ الانتفاع العادل من مياه نهر النيل، ونقل مركز “والتا” الإعلامى الإثيوبى عن السفير دينا مفتى المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية قوله “إن موقف إثيوبيا ثابت فيما يتعلق بالاستخدام العادل لمياه نهر النيل بين دول الحوض”.

وقال المتحدث، “إن دول المنبع لها الحق فى استخدام مياه النيل لغرض تحقيق التنمية فيها طالما أن ذلك لا يتسبب فى حدوث أى ضرر كبير بدول المصب، ولهذا السبب فإن إثيوبيا تبنى سد النهضة”.

ودعا المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية، مصر إلى إجراء مناقشات مع كافة دول حوض النيل بشأن استخدام مياه النهر لتحقيق أفضل مصلحة للجميع.

أ.ش.أ