محمد بن زايد يطلع على «المزارع العضوية الحضرية» في طوكيو

زار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى "مبنى المزارع العضوية الحضرية" الذي صمم كمشروع رائد وفريد لزراعة النباتات والمحاصيل الغذائية لاستهلاك سكان البناية والموظفين واكتفائهم بالغذاء ذاتياً، والذي يقع في قلب العاصمة اليابانية طوكيو وسط زحام الأبراج والمباني بجانب محطة طوكيو للقطارات.

ورحب مسؤولو المبنى والمشرفون على إدارته - والذي يعود الى شركة باسونا اليابانية المختصة بإيجاد الوظائف والتوظيف - بزيارة سمو ولي عهد أبوظبي..معربين عن سرورهم باطلاع سموه على هذه التجربة الزراعية الفريدة.

وتجول سموه يرافقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في المبنى المكون من تسعة طوابق، وكان بناية عمرها 50 عاماً عندما اشترتها شركة " باسونا " وعملت على تجديدها وتحويلها إلى مزرعة مدنية ومكاتب مراعية للبيئة بنظام " إيكو أوفيس".

وتعرف سموه على مكونات المبنى الذي تبلغ مساحته 43 ألف قدم مكعبة ويحتوي على 200 نوع من الفواكه والخضار والرز وبعض البهارات، إضافة إلى أنواع عديدة من الأزهار، حيث أفردت لها مساحات خاصة للاعتناء بها من خلال تربة زراعية غنية بجميع الأسمدة الطبيعية والمواد المساعدة على النمو وبأقل مساحة ممكنة وباستخدام نظام إضاءة خاص وتهوية مبرمجة وجميعها تعوض إلى درجة كبيرة عن غياب الأراضي الزراعية التقليدية.

كما روعي عند تصميم المزرعة والذي أعدته شركة " كونو ديزاين " التي لها مزارعها ومحاصيلها الخاصة بها، توفير مساحات وأماكن خاصة للزوار والمهتمين مجهزة بالطاولات والمقاعد والإضاءة المناسبة بغرض تمضية الوقت في المطالعة والقراءة أو عقد اجتماعات عمل في غرف الاجتماعات والمكاتب الخاصة وسط أجواء تنبض بالحياة وهواء نقي وعناصر طبيعية تبعث على الارتياح النفسي والشعور الإيجابي بمجاورة الحياة الطبيعية.

أهداف

واستمع سموه الى أهداف القائمين على تطوير المشروع والتي تمحورت حول توفير الطاقة وزيادة كفاءة الاستهلاك وإيجاد الراحة النفسية للموظفين في الأجواء الخضراء ذات الهواء النقي.. بجانب توظيف الإضاءة للتفاعل مع النباتات الخضراء في عملية التحكم بدرجة الحرارة والرطوبة وتخفيف الاعتماد على استيراد الأغذية والمنتجات الزراعية من خارج اليابان..إضافة الى تعويض النقص في الأراضي المروية الصالحة للزراعة في اليابان وتخفيف التلوث في المدينة بزيادة عدد المساحات الخضراء.

وأبدى سمو ولي عهد أبوظبي في ختام جولته ارتياحه لما شاهده ولمسه من اهتمام بتبني المفاهيم الزراعية المبتكرة ذات الجدوى في الانتاج والاكتفاء الذاتي وما تحمله من فوائد صحية ومجتمعية، مشيداً بجهود القائمين على المشروع في تقديم نموذج زراعي مبتكر قابل للتطبيق في مختلف المباني دون الحاجة الى مساحات عريضة ويعود بالمنفعة الملموسة على العاملين فيه.