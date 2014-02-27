«مصدر» توقع اتفاقية إطارية لتسريع انتشار تقنيات الطاقة المتجددة

بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، وقعت "مصدر" في طوكيو أمس اتفاقية إطارية مع بنك اليابان للتعاون الدولي يتعاون بموجبها الطرفان في تحديد أفضل الفرص لتمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المرافق الخدمية في مختلف أنحاء العالم والاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والصناديق الاستثمارية.

وقع الاتفاقية من جانب الدولة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ"مصدر" ومن الجانب الياباني هيروشي واتانابي محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي.وبموجب الاتفاقية سيبحث الطرفان فرص التعاون لتطوير مشاريع ذات جدوى تجارية في مجالات تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه وتكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وحجزه وتطوير المدن المستدامة والاستثمار في صناديق "مصدر" لتكنولوجيا الطاقة المتجددة.وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر "إن التوقيع على هذه الاتفاقية يتماشى مع السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تركز دوما على بناء وتعزيز جسور الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز علاقات التعاون الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات واليابان في شتى القطاعات لاسيما وأن العلاقات بيننا تستند إلى قيم مشتركة ورؤية واحدة في شتى المجالات بما فيها الطاقة والاقتصاد والسياسة" .

وأضاف معالي الجابر "يسرنا تعزيز الروابط التي تجمعنا مع بنك اليابان للتعاون الدولي حيث يعكس توقيع الاتفاقية نمو وتطور العلاقة بيننا وأنها تسير في الاتجاه الصحيح فضلا عن تأكيد مكانة "مصدر" كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة".

وأعرب عن ثقته بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الجهود المشتركة لتوسيع انتشار التقنيات النظيفة والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي والتقدم نحو تحقيق أمن الطاقة. يأتي توقيع الاتفاقية عقب الزيارة التي قام بها شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو من العام الماضي حيث بحث مع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي مع التأكيد على أهمية التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة نظرا لدورها الحيوي في تحقيق أمن الطاقة على المدى البعيد.

من جانبه قال هيروشي واتانابي محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي " إن اليابان تمتلك علاقات تاريخية وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تزود اليابان بإمدادات مستقرة من النفط الخام على مدى العقود الثلاثة الأخيرة وكلنا ثقة بأن الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها اليوم ستسهم في تعزيز العلاقة بين بلدينا".

وأضاف " نتطلع إلى الاستفادة من خبرة " مصدر" ومعرفتها العميقة بقطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة بما يوفر فرصاً مجدية لكلا البلدين وسنعمل على تعزيز العلاقات الوطيدة التي تجمع بين بنك اليابان للتعاون الدولي و"مصدر" بما يدعم جهودهما الرامية لتنويع مزيج الطاقة". جدير بالذكر أن اليابان تسعى لتنويع مصادر الطاقة لديها مع التركيز بصورة خاصة على مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويبلغ إجمالي الاستطاعة الإنتاجية العاملة حاليا لمشاريع الطاقة الشمسية في اليابان 6 جيجاواط حيث تمت إضافة 4 جيجاواط خلال عام 2013. ومن المتوقع أن تتمكن اليابان قريبا من التفوق على كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية لتتحول إلى أكبر منتجٍ للكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم.