محمد بن زايد: نحو علاقات أكثر شمولية مع اليابان

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تطوير وتنمية علاقاتها مع اليابان ودعم العمل الثنائي معها والتطلع دائماً نحو مستقبل أفضل للعلاقات مع الدول الصديقة في جميع المجالات.

وأوضح سموه أن العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان تشهد تبادلاً متواصلاً للزيارات على مستويات عالية وإجراء مشاورات ومباحثات موسعة تهم الجانبين وتهدف إلى دفع الجهود الثنائية نحو علاقات أكثر قوة وشمولية ورسوخا لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في مقر مجلس الوزراء في طوكيو أمس للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والوفد المرافق الذي اختتم زيارة رسمية لليابان استغرقت يومين، حيث بحث سموه مع رئيس وزراء اليابان علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان والقضايا التي تهم البلدين والمستجدات في المنطقة.

ونقل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رئيس الوزراء الياباني وتمنيات سموه لليابان وشعبها الصديق المزيد من التقدم والرقي والازدهار.

علاقات

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بحث العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متينة ومصالح استراتيجية مشتركة.

وأكد الجانبان في هذا الصدد مواصلة تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والبحوث العلمية والطبية والطاقة وبما يحقق طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب سمو ولي عهد أبوظبي عن شكره وتقديره للاهتمام والدعم الذي يلقاه طلاب الامارات المبتعثون الى اليابان من قبل الحكومة اليابانية ومؤسساتها المختلفة، مؤكداً سموه أن ذلك محل تقدير قيادة دولة الامارات لأنه يخدم رؤية بلادنا في توفير قاعدة عريضة من الكوادر الوطنية والموارد البشرية المؤهلة علمياً وذات مهارات متقدمة في شتى صنوف المعرفة والعلوم والتكنولوجيا. كما أعرب سموه لرئيس وزراء اليابان عن بالغ شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة استقبال وحسن وفادة عكست عمق ما يربط البلدين من روابط صداقة وتعاون قائمة على الاحترام والتفاهم المشترك.

تحيات

من جانبه حمل رئيس وزراء اليابان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنياته لسموهما بموفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الصديق اطراد التقدم والنماء.

وأشار شينزو آبي إلى أن زيارة سمو ولي عهد أبوظبي لليابان تعكس التوجه المشترك لتنمية وتقوية العلاقات المتميزة بين البلدين وتعزيز التعاون البناء والمثمر بينهما بما يخدم المصالح الثنائية وينسق المواقف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الوزراء الياباني حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي توليها حكومة بلاده اهتماماً خاصاً بالنظر الى المكانة المتميزة التي بلغتها دولة الإمارات على الأصعدة كافة.

واستعرض الجانبان نمو وتطور العلاقات القائمة بين الجانبين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها وتطلعهما إلى المزيد من التنسيق المشترك وتوسيع الشراكات القائمة وفتح المجال أمام المزيد من الشراكات في القطاعين الحكومي والخاص إضافة الى تبادل الخبرات والتجارب في تطوير القطاعات المختلفة في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة وبما يلبي حاجات وتطلعات الشعبين الصديقين.

وجات نظر

وتناول اللقاء وجهات النظر والآراء حول مجمل التطورات والأحداث الراهنة في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المعنية في إيجاد مبادرات وحلول تحفظ للمنطقة امنها واستقرارها.

وقد أقام دولة رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء تكريماً لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

حضور

حضر لقاء الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع رئيس وزراء اليابان، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار في وزارة الخارجية ومدير إدارة شؤون الشرق آسيوية ومحمـد مبـارك المـزروعـي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعبدالله نـاصر السـويدي المدير العام لشركة بترول أبوظبي الوطنية وسعـيد الـنويـس سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان.