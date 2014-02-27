أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سعود القاسمي يستقبل سفير إيطاليا ويعزي في وفاة سلمى الشرهان

Google+ Print
سعود القاسمي يستقبل سفير إيطاليا ويعزي في وفاة سلمى الشرهان سعود القاسمي يستقبل سفير إيطاليا ويعزي في وفاة سلمى الشرهان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه جورجيو ستاراسي سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة يرافقه جيوفاني فافني قنصل عام ايطاليا في دبي،

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة المنطقة الحرة وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد سلطان القاضي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية وحمد ارحمة الشامسي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة .

وفي إطار آخر، قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى أسرة المرحومة سلمى الشرهان أول إماراتية عملت في مهنة التمريض .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية