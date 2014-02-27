سعود القاسمي يستقبل سفير إيطاليا ويعزي في وفاة سلمى الشرهان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه جورجيو ستاراسي سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة يرافقه جيوفاني فافني قنصل عام ايطاليا في دبي،

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة المنطقة الحرة وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد سلطان القاضي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية وحمد ارحمة الشامسي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة .

وفي إطار آخر، قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى أسرة المرحومة سلمى الشرهان أول إماراتية عملت في مهنة التمريض .