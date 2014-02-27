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ضبط نجل قيادي اخواني بتهمة كتابة عبارات تحريضيه ضد الجيش والشرطة بالمنيا‎

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ضبط نجل قيادي اخواني بتهمة كتابة عبارات تحريضيه ضد الجيش والشرطة بالمنيا‎ ضبط نجل قيادي اخواني بتهمة كتابة عبارات تحريضيه ضد الجيش والشرطة بالمنيا‎

نجحت السلطات الامنية في ضبط نجل قيادي اخواني بتهمة كتابة عبارات مسيئه للجيش والشرطة.
> تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي يفيد بإلقاء القبض على طالب إخواني بكلية الدراسات الإسلامية يدعى “أنس ربيع معبد” 21 سنة، نجل القيادي الإخواني ربيع معبد سليمان ” 45 سنة” موظف، أثناء كتابته عبارات مسيئة للجيش والشرطة بمدرسة قاسم أمين الثانوية، وبحوزته المضبوطات.
> تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة للتحقيق

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