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راغب علامة يحتج على أجور زملائه الفنانين

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راغب علامة يحتج على أجور زملائه الفنانين راغب علامة يحتج على أجور زملائه الفنانين

لم يتمكن الفنان راغب علامة من عدم التعليق على تقرير عرضه تلفزيون "الجديد" اللبناني عن اجور الفنانين، فغرّد على حسابه الخاص على "تويتر" قائلا " صباح الخير اشاهد برنامج على الجديد يتكلّموا عن بعض التفاصيل عن ارقام وأسعار ما نتقاضاه للتوضيح، معلوماتكم بهالموضوع جدّا جدّاً جدّاً مغلوطة"

وأضاف : "يعني على سبيل المثال انا أعرف تماماً أن نجوى ونانسي وغيرهم يتقاضوا اضعاف ما ذكر التقرير. شو الهدف من اعطاء بعيدة عن الواقع " ثم تابع "يعني مثلاً قالوا ان الفنانة جوليا تنتج حفلاتها بنفسها وبعدين اعطوها سعر للحفلة !!! كيف يعني هالحكي؟ يعني جوليا بتدفع اجرة الحفلة لجوليا؟!!!".

وختم بتغريدة أخيرة كتب فيها" "بالنهاية حكي التقارير ببلاش ما عليه جمرك ولا رسوم".

 

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