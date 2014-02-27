سامر المصري بطل الفيلم العالمي "A to B"

يستعد الفنان السّوري سامر المصري لبطولة فيلم"A to B"، وهو فيلم إماراتي عالمي باللغة الإنجليزيّة، من تأليف محمد حفظي، ومن إنتاج AFM films، في حين سيستلم عجلة الإخراج المخرج الإماراتي العالمي علي مصطفى.

وسينطلق تصوير الفيلم مطلع شهر نيسان المقبل في العديد من الدول العربية والأجنبية، وسيتحدّث الفنّان السّوري في الفيلم باللغة الإنجليزيّة.

يُذكر أن المصري هو خريج قسم اللغة الإنجليزية في جامعة دمشق، قبل دخوله عالم التمثيل، وكان سبق أن تمّ ترشيحه لبطولة الفيلم العالميKingdom of heaven مع ردلي سكوت، ثمّ اعتذر عن دور صدّام حسين في الفيلم العالمي أيضاً House of Saddam، وكان من المقرّر أن يشارك مع مؤسسة السينما السويدية بفيلم "على خطا آرن".

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