محافظ سوهاج يسحب الثقة من مجالس إدارة اللجان النقابية للمعلمين

أصدر اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج قرار رقم 129 بتاريخ اليوم 2014/2/26 بوقف إجراء الانتخابات نقابة المعلمين الفرعية بسوهاج واللجان التابعه لها بعد صدور 4 احكام قضائية بوقف اجراء انتخابات نقابة المعلمين الفرعية بسوهاج واللجان التابعه لها وما يترتب علي الأحكام من اثار، ويتضمن قرار محافظ سوهاج ما يلي :-

المادة رقم (1) قرر اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج سحب الثقة من مجالس ادارة اللجان النقابية ومجلس ادارة النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج .

مادة رقم (2) تشكيل لجنة مؤقتة لادارة النقابة من المعلمين الاتي اسمائهم ” خالد خلف مهران وسالم يس خليل ومحمد بكري حسين ومختار محجوب محجوب وابوبكر عبد المنعم محمد وعيد شعبان احمد ومصطفي عبد الرحيم محمود ووليد لطفي علي وعبد العال محمود سيد وسيد محمد سيد وحسن السيد محمد وسمير عبد الستار محمد وصفوت محمود حسين وعماد الدين سليمان حامد ومحمد ثابت المشنب وعصام حسين عبد الرحيم واسلام محمد منصور ونعمان فكري جريس وبهاء الدين عطا وهبة سيد محمد ومني صبحي حبيب .

مادة رقم (3) توقف مؤقتا اجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بسوهاج ولجانها النقابية والمقرر اجرائها يوم 014/2/27 .

مادة رقم (4) يعمل بهذا القرار وعلي جميع الجهات تنفيذه .