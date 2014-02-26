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أمن السويس ينهي تجمعات الإخوان .. ومدير الأمن يؤكد استقرار الأوضاع

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أمن السويس ينهي تجمعات الإخوان .. ومدير الأمن يؤكد استقرار الأوضاع أمن السويس ينهي تجمعات الإخوان .. ومدير الأمن يؤكد استقرار الأوضاع

قام عناصر تنظيم الأخوان الإرهابي مساء اليوم، بشارع الجيش بالسويس، بإطلاق العاب نارية على قوات الامن، مما دفع القوات للفرار ورائهم لتفريقهم ، حيث تم ضبط أحد العناصر المشاركة وجاري فحص أسمه من قبل المباحث الجنائية .
> قال اللواء خليل حرب مدير الأمن، أنه لا صحة لقيام مجهولون بإطلاق النيران على قوات الأمن، بمنطقة موبيل ، موضحا أن الإخوان اطلقوا على القوات العاب نارية، وتم مطاردتهم وإنهاء تجمعاتهم مساء اليوم .

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