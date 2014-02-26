قناة “الجزيرة” تدعو الى وقفات احتجاجية أمام سفارات مصر في العالم

دعت قناة “الجزيرة” القطرية إلى “وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية في أنحاء العالم غداً، للضغط على مصر للإفراج عن صحافييها الأربعة المحتجزين بتهمة مساعدة منظمة إرهابية”.

ووصفت الجزيرة الإتهامات الموجهة الى صحافييها بأنّها “تدعو للسخرية”. وتقول القناة إنّ التظاهرات ستكون جزءاً من حملة إعلامية ستشهد تقديم إلتماسات من خلال الانترنت وأنشطة أخرى في 30 مدينة في أنحاء العالم وسيتم نقلها من خلال جميع الخدمات التابعة للقناة.

وكانت السلطات المصرية أفرجت عن مصور الجزيرة محمد بدر في وقت سابق هذا الشهر. وقال بدر في مؤتمر صحفي إنّه كان يتعرض للإساءة ولمعاملة وحشية في شكل يومي على أيدي أفراد الأمن خلال فترة احتجازه، التي استمرت قرابة سبعة أشهر. واعتبر مسؤولون مصريون أنّ “قضية الصحافيين الثلاثة لا شأن لها بحرية التعبير”، وأنّ “الصحافيين أثاروا الشكوك لعملهم من دون تصريح”.