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السجن 22 عامًا بحق متهم خطط لاغتيال وزير الداخلية السعودي

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قضت محكمة سعودية متخصصة، الأربعاء، بسجن أحد السعوديين لمدة 22 عاما بعد ادانته بالتخطيط لاغتيال وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، ضمن مجموعة تضم 8 أشخاص ينتمون إلى خلايا الإرهاب.

وذكر بيان، الأربعاء أن «قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدر حكماً ابتدائياً بحق 6 متهمين من أصل 8 ينتمون لإحدى الخلايا الإرهابية بمدد متفاوتة تتراوح بين 10 أشهر و22 عاماً».

وجاء في حيثيات الحكم أنه «ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الأول بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر هذه البلاد ورجالها واشتراكه في التخطيط لاغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية واجتماعه بأشخاص ينتهجون ذلك المنهج التكفيري».

وأدين بـ«الاشتراك في حيازة مسدس و5 طلقات دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن ونقل أحد الهالكين بسيارته وهو متخفٍّ في زي امرأة وتمويله الإرهاب وتأييده للفئة الضالة عناصر تنظيم (القاعدة) وما تقوم به من أعمال إرهابية».

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