محمود كبيش: وزير العدل الجديد يتمتع بسجل حافل فى القضاء المصرى

قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن المستشار محفوظ صابر وزير العدل الجديد، يعد الرجل المناسب لهذه المرحلة نظرًا لما يتمتع به من كفاءة عالية وخبرة كبيرة وسجل حافل فى القضاء المصرى وقدرته على تحمل المسئولية.

وأضاف كبيش، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من أهم الملفات التى ستواجه محفوظ داخل أروقة وزارة العدل هو ملف جهاز الكسب غير المشروع وما يحتاج إليه من إعادة ترتيبه وتنظيمه، بالإضافة إلى إدارة التفتيش القضائى والتى تحتاج أيضًا إلى اهتمام كبير من مسئولى الوزارة .

وأشار كبيش إلى أن المحاكم الموجودة على مستوى الجمهورية ومبانيها تحتاج الى إعادة النظر من جديد فى هيكلتها وتغيير النظام العام التى تقوم عليه.

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