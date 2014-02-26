اتحاد العمال يدين بشدة مصرع 7 من العمال المصريين فى ليبيا

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشدة اليوم الحادث الإجرامى الذى وقع فى ببنغازى بليبيا والذى أسفر عن مصرع 7 من العمال المصريين الأبرياء.

وطالب الاتحاد فى بيان اليوم الأربعاء بسرعة البحث عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا عقوبة هذه الجريمة البشعة.

وناشد الاتحاد العام، الاتحاد الوطنى لعمال ليبيا بالإسهام بدوره فى كشف أبعاد هذه الجريمة، محذرًا من عواقب إقحام العمال فى أى خلافات ليس للعمال مصلحة فيها.

كما ناشد اتحاد العمال السلطات الليبية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.