أحمد فكري رجل أعمال يتولى وزارة الصناعة في حكومة “محلب”

قبل المهندس أحمد فكري عبد الوهاب، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تولي وزارة الصناعة بعد فصلها عن قطاع التجارة الخارجية في الحكومة الجديدة خلفًا لمنير فخري عبدالنور.

والتقى رئيس الوزراء إبراهيم محلب أحمد فكري أمس الثلاثاء بعد تكليفه بالوزارة.

ويعد أحمد فكري عبد الوهاب أحد أبرز الأسماء في القطاع الصناعي والذي تكرر ترشيحه خلال الوزارات الست السابقة والتي تم تشكيلها بعد ثورة يناير 2011 وكان أقربها للمنصب خلال حكومة عصام شرف الثانية عندما أعلن فكري عن قبوله تولي حقيبة التجارة والصناعة إلا أنه تعرض لهجوم عنيف باعتباره منسوبا على رجال الأعمال بعدها أعلن اعتذاره قبل إعلان تشكيل الحكومة، وتكرر اسمه خلال الحكومات السابقة ورفض فكري المنصب في عهد حكومة الإخوان.

كان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، كلف أمس الثلاثاء، المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفًا للدكتور حازم الببلاوي الذي تقدم باستقالة حكومته، أمس الأول الإثنين.