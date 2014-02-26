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ترشيح “ياتسينيوك” لرئاسة الحكومة الأوكرانية الجديدة

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ترشيح “ياتسينيوك” لرئاسة الحكومة الأوكرانية الجديدة ترشيح “ياتسينيوك” لرئاسة الحكومة الأوكرانية الجديدة

ياتسينيوك

اختار زعماء الاحتجاج في أوكرانيا يوم الاربعاء، وزير الاقتصاد السابق أرسيني ياتسينيوك، لرئاسة حكومة وحدة وطنية جديدة بعد الاطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

وأعلن مجلس “الميدان الاوروبي” اختيار ياتسينيوك بالاضافة الى ترشيح آخرين لوزارات أخرى اساسية بعدما تحدث اعضاء المجلس للحشود في ميدان الاستقلال في كييف.

وقال اوليكسندر تيرتشينوف القائم بأعمال الرئيس منذ عزل البرلمان يانوكوفيتش يوم السبت ان الجديدة سيكون عليها اتخاذ قرارات غير شعبية لتجنب العجز عن سداد التزامات البلاد وبناء الثقة مع الدائنين والمستثمرين وضمان حياة طبيعية للشعب الاوكراني.

وتحتاج مقترحات مجلس “الميدان الاوروبي” الى موافقة البرلمان.

 

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