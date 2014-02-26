مصرع مدرس في انقلاب سيارته بترعة بسوهاج

لقي مدرس بسوهاج، مصرعه أثر إنقلاب سيارة كان يستقلها بترعة الفاروقية علي الطريق الصحراوي السريع الشرقي ،بناحية فاوجلي بمركز ساقلته.

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ،إخطار من مركز شرطة ساقلته ،يفيد بإنقلاب سيارة ومصرع قائدها ،وعلي الفور توجهت قوة أمنية للمعاينة والفحص ،وتبين أنه أثناء قيادة محمد انور محمد عبد الواجد 53 مدرس، مقيم نجع الشنشيفي السيارة 54030 نقل سوهاج علي الطريق في إتجاه سوهاج – أسيوط إختلت عجله القيادة بيده ،مما أدي لإنقلابها بالترعة المجاورة للطريق ،مما أسفر عن مصرع قائد السيارة، وتم نقل الجثة للمستشفي المركزي ،وتم تحرير محضر بالواقعه واخطرت النيابة للتصرف.