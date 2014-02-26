“برخاد” الصومالى المرشح لأوسكار: عادل إمام مثلى الأعلى

أكد الفنان الصومالى برخاد عبدي المرشح لجائزة الأوسكار 2014 كأحسن ممثل مساعد ، إن النجم “عادل إمام” كان مثله الأعلى في التمثيل منذ الصغر.

> برخاد الذى فاز موخرا بجائزة أفضل ممثل مساعد من أكاديمية السينما البريطانية (بافتا(، تم ترشيحه لنفس الجائزة بالاوسكار عن أدائه في فيلم “كابتن فيليبس” للمخرج بول غرينغراس، وعن ذلك قال “إنه أمر مثير للغاية. إنه حقا شرف لي، إني سعيد بهذا الترشيح ويصعب عليّ تصديقه بعد” .

> وكان برخاد عبدي قبل ثلاث سنوات بعيدا عن عالم النجوم والسينما ، ولكن مشاركته في عملية “كاستينغ” لاختيار ممثلين سمع بها عبر تلفزيون محلي غيّرت مجرى حياته، بعد اختياره لتقمص دور “موز” في الفيلم، وهو زعيم مجموعة قراصنة تختطف باخرة أمريكية.

> ووجد برخاد المبتدأ نفسه في هذا الفيلم المستلهم من قصة واقعية، وجها لوجه مع أحد أبطاله، وهو توم هانكس الذي طالما أعجب به خلال طفولته بدوره في “فورست غيمب”.

> وروى برخاد عبدي تفاصيل تجربته السينمائية الأولى قائلا “كنت خائفا نوعا ما ، فحاولت أن أتقمص دور هذا الرجل لفترة، استنفذت الكثير من الخيال وتحدثت إلى عديد الأشخاص القادمين من الصومال وقرأت الكثير عن القرصنة”.