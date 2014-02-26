وزيرة القوى العاملة تؤكد الاهتمام باقرار علاقات عمل متوازنة

أكدت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة المكلفة بحكومة المهندس محلب اهتمام الوزارة خلال الفترة المقبلة باقرار علاقات عمل متوازنة بين اطراف الانتاج بما يدعم جهود الاصلاح والتنمية الشاملة.

وأشارت فى تصريح صحفى الى ضرورة اقرار قوانين عمل تراعى مصالح كل الاطراف وتدفع الى الاستقرار لدفع عجلة الانتاج مع مراعاة الحقوق المشروعة لكل الاطراف.

وأوضحت ان الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من مشروع قانون العمل لاعادة الاستقرار للعملية الانتاجية والتوازن بين العمال واصحاب الاعمال واستمرار دور الوزارة فى دفع التفاوض بين الجانبين والتدخل حال تعثر الاتفاق بينهما مشيرة لاهمية تحسين الاوضاع الوظيفية للعاملين بالوزارة وكذلك تطوير خدمات قطاع الهجرة لمزيد من الترابط بين المصرين بالخارج ووطنهم الام.

وكان رئيس الوزراء المكلف قد التقى مع وزيرة القوى العاملة الجديدة والتى تأتى خلفا لكمال ابو عبطة الذى قرر العودة لصفوف العمل النقاى المستقل للدفاع عن حقوق العمال

أ ش أ