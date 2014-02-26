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بروفايل| غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي خلفًا للبرعي

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بروفايل| غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي خلفًا للبرعي بروفايل| غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي خلفًا للبرعي

 

غادة و الي وزيرة التضامن الإجتماعي الجديد

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المكلف، غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، و كلفها بتولي وزراة تضامن الاجتماعي، و ذلك خلفًا للدكتور أحمد البرعي.
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> و كان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق،  أصدر قرارًا بتعيين الدكتورة غادة والى، أمينًا عامًا للصندوق الاجتماعي للتنمية، خلفًا للدكتور هاني سيف النصر، الذي تم تعيينه رئيسًا لبنك الاستثمار العربي، في أكتوبر 2011.

الدكتورة غادة والى، هي ابنة الدكتور فتحي والى، أستاذ القانون المعروف، وكانت تعمل خبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكانت عضوًا في اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة.

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