بالفيديو بيونسية تطرح كليب أغنيتها”Partition”

طرحت المغنية الأمريكية بيونسيه اليوم كليب أحدث أغنياتها Partition»»، من أحدث ألبوماتها الذي يحمل اسمها.

> والأغنية المصورة من اخراج جاك نافا، الذي سبق وأن تعاون مع بيونسيه في أغنيات «Crazy in love» و«Baby boy»، و«Single ladies»، ويمزج فيه بين بعض عناصر الفن الباروكي والفودفيل التي عادت مجددا بفضل فيلم «Great Gatsby».

> وشارك في كتابة الأغنية مع بيونسيه كل من مغني الراب تيريس يونجديل ناش، المعروف بـ«ذا دريم»، وجاستن تيمبرلاك، و تعد الكليب الثالث الذى تطرحة بعد أغانى «XO» و«Drunk in love».

> والأغنيات الثلاثة ضمن «بيونسيه» وهو أول ألبوم رقمي لها، و يضم 14 أغنية و16 فيديو .

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