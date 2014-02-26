أنصار “الإخوان” يطلقون النيران على منزل “مصطفى بكري” بالـ 6 من أكتوبر

قام عدد من العناصر المؤيدة لجماعة الإخوان مساء اليوم الأربعاء، بإطلاق وابل كثيف من الأعيرة النارية على منزل الكاتب الصحفي مصطفى بكري أثناء تواجده وأسرته بمنزلهم بمنطقة السادس من أكتوبر.

حيث تبادل حارسه إطلاق النيران معهم وفروا هاربين .. مؤكدين إصرارهم على العودة لقتله .

وكانت مجموعات من أعضاء جماعة الإخوان قد احتشدوا أمام منزل الكاتب مصطفى بكري مستقلين 6 سيارات مختلفة الأنواع ، مرددين هتافات معادية له وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة على منزله .

وقام بكري بإبلاغ الشرطة التي انتقلت على الفور لمكان إطلاق النيران وتم إبلاغ النيابة العامة بذلك ، وجارى التحقيق في الواقعة .

أ ش أ