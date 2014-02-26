الفرنسي بيران مديرا فنيا للمنتخب الصيني

(/أ ش أ/) - أسند الاتحاد الصيني لكرة القدم مهمة تدريب المنتخب الصيني إلى الفرنسي آلان بيران.

بيران يملك سيرة ذاتية كبيرة إذ عمل كمدير فني لفرق مرسيليا وسوشو وسانت إيتيان وليون الفرنسي.

وجاء التعاقد مع المدرب الفرنسي، بهدف قيادة وإعداد الفريق لبطولة كأس آسيا المقرر إقامتها بأستراليا مطلع عام 2015.

ونقل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء عن وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن يو هونجشين نائب رئيس الاتحاد الصيني قوله: "جرى تعيين آلان بيران مديرا فنيا للمنتخب الوطني الصيني".

وأوضح هونجشين أن بيران - 57 سنة - سيبدأ عمله مع الفريق غدا الخميس حيث ينتظم اللاعبون في معسكر تدريبي في كوينجيوان بمقاطعة جوانجدونج.

ويسافر المنتخب الصيني بعدها إلى دبي استعدادا لخوض المباراة الفاصلة أمام نظيره العراقي في ختام فعاليات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

ويحتل المنتخب الصيني المركز الثاني في المجموعة برصيد ثماني نقاط ومتفوقا بنقطتين على نظيره العراقي صاحب المركز الثالث حيث يتنافس الفريقان على البطاقة الثانية في المجموعة بعدما حجز المنتخب السعودي بطاقة التأهل من هذه المجموعة.