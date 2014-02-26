يوفنتوس يبحث عن هدف تركي

لن يدافع يوفنتوس حين يصطدم بمضيفه طرابزون سبور التركي في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي مساء الخميس.

يوفنتوس فاز ذهابا بهدفين دون رد، لكن هذا ليس كافيا بالنسبة لمدرب الفريق أنطونيو كونتي.

وقال كونتي في المؤتمر الخاص بالمباراة: "مستعدون للأجواء الحماسية الصعبة في تركيا".

وتابع الظهير الأيمن الدولي الأسبق "لن ندافع في تركيا، نحن هنا لنبادر باللعب ولأخذ المقدمة من مضيفنا".

وأضاف "طرابزون يملك قوة هجومية كبيرة، لذلك يجب ألا تترك له المبادرة.. هدفنا سيكون التسجيل هنا".

وأتم "هدف في تركيا سيحسم الأمور على ما أعتقد".