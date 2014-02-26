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وزير التعليم العالي جوكر محلب للسيطرة على الجامعات

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وزير التعليم العالي جوكر محلب للسيطرة على الجامعات وزير التعليم العالي جوكر محلب للسيطرة على الجامعات

إبراهيم محلب

الدكتور أشرف منصور، وزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي الجديد في حكومة المهندس ابراهيم محلب الذي تولي تشكيل الوزارة خلفاً لحكومة الدكتور حازم الببلاوي.

منصور حاصل علي الدكتوراة فى الفيزياء من جامعة اولم الالمانية وهو المؤسس الرئيسي للجامعة الألمانية في ، وصفه البعض بانه مهندس العلاقات المصرية الألمانية، هو ايضا رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الالمانية في مصر.

وصفت الدكتورة هالة السعيد، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تولي الدكتور منصور الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ومؤسس الجامعة الألمانية عام 2002، لحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد دمج الوزارتين هي بأنها ظاهرة هي الأولى من نوعها في تاريخ التعليم الجامعي.

الوزير إستطاع، حسبما يؤكد مقربون، أن يحقق نجاحات علمية كبيرة على المستوى المهني مرورًا بتأسيسه للجامعة الألمانية، نصحه مريديه أن يستعين بمجموعة من المستشارين أصحاب الخبرة في وزارة التعليم العالي حتى لا تحدث فجوة في معالجة الأزمات المتعلقة بالجامعات.

الحركات الطلابية، قالت أن الوظيفة الأهم بالنسبة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل في أن يكون خير وسيط بين الجامعات والجهاز الحكومي، حسبما طالبت  من حيث عرض كافة المتطلبات التي تريدها الجامعات المصرية على رئيس مجلس الوزراء بشفافية كاملة، وتوفير الميزانية والأمور المالية التي تحتاجها كل جامعة.

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