كتب:مصطفى كامل سيف الدين
الفيلم بطوله الفنان سيد ممدوح والفنانه برلنتى فؤاد انتاج شركه شادى الباشا لاتناج الفنى قصه سيناريو وحوار احمد خاطر اخراج محمد كرم مونتاج عمرو حمدى مدير التصوير احمد سالم شارك فى التمثيل الفنان القدير مصطفى الشامى اياد جمال نبيل ذهنى والفيلم تدور احداثه درامى ورومانسى واكشن وحاليا الفيلم فى المونتاج وحاليا ابطال فيلم اصول اللعبه يتجولون بندوات بجميع محافظات القاهره وبداءت اول ندواتة بمحافظه المنصوره
وصرح المنتج شادى الباشا بنزول الفيلم قريبا بجميع دور العرض
سيد ممدوح وبرلنتى فؤاد يستعدون للسينما بفيلم اصول اللعبه ولن يقبلوا الاسفاف
كتب:مصطفى كامل سيف الدين