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ضبط 40 صاروخاً مهربة على الحدود “الجزائرية – الليبية”

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ضبط 40 صاروخاً مهربة على الحدود “الجزائرية – الليبية” ضبط 40 صاروخاً مهربة على الحدود “الجزائرية – الليبية”

صواريخ سام

قال مصدر أمني جزائري إن “قوة من الجيش الجزائري ضبطت صواريخ مهربة من ليبيا”.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحدث إلى وسائل الإعلام، أن “قوات خاصة من الجيش الجزائري قامت يومي الأحد والإثنين الماضيين، ففي عملية كبيرة قرب الحدود الجزائرية الليبية، بحجز أكثر من 40 صاروخًاً منها صواريخ كاتيوشا وصواريخ أرض جو من نوع سام 7 غريل”.

وأوضح أن “العملية تمت في منطقة صحراوية على بُعد ألفي كلم جنوب العاصمة الجزائرية، في محافظة اليزي الحدودية، حيث نصبت وحدات الجيش الجزائري كمينًا لمجموعة مسلحة قرب الحدود، وتمكنت من وقف شاحنتين محملتين بالأسلحة”

وتابع أن “الصواريخ كانت مخبأة على متن الشاحنتين، وانتهت العملية باعتقال عضوين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بعد اشتباك بين قوات الجيش والمجموعة المتسللة”.

وأكد أن “أغلب أعضاء المجموعة المسلحة فروا إلى داخل الأراضي الليبية بعد تبادل لإطلاق النار مع الجيش الجزائري في موقع قريب جدًا من الحدود”.

ورجح المصدر أن “شحنة الصواريخ تلك كانت في طريقها إلى النيجر، ومنها إلى شمال مالي، عبر الأراضي الجزائرية”.

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