النيابة تأمر بضبط وإحضار مدير مكتب الشهر العقاري و3 آخرين بالأقصر لتحريضهم علي الإضراب

قررت نيابة الأقصر، برئاسة المستشار وائل أبوضيف رئيس النيابة، وإشراف المستشار ،وليد البيلي المحامي العام، لنيابات الأقصر، ضبط وإحضار مدير مكتب توثيق الشهر العقاري بالمحافظة، و3 موظفين آخرين بتهمة التحريض علي الإضراب ،عن العمل وتعطيل مصالح المواطنين .

كان العاملين بمكاتب توثيق الشهر العقاري بالأقصر ،قد واصلوا إضرابهم المفتوح ،عن العمل لليوم السابع على التوالي للمطالبة بمساواتهم بالعاملين، بمصلحتي الطب الشرعي، والخبراء في الرواتب، وهو ما تسبب في حدوث إرباكا بمختلف المصالح المرتبطة بمكاتب الشهر العقاري.