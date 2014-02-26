ماريان خورى تفتتح مبادرة “زاوية” السينمائية بسينما أوديون 12 مارس

تفتتح المنتجة ماريان خوري أول عروض المبادرة السينمائية ”زاوية”.بسينما أوديون يوم 12 مارس المقبل.

وكانت شركة أفلام مصر العالمية قد أعلنت عن مبادرتها الجديدة ،والتى تعرض أفلامًا من مختلف دول العالم ،طوال العام يديرها مجموعة من الشباب ،ومن المقرر أن تشهد المبادرة عرض فيلم من دول محددة كل أسبوعين، على أن نراعي التنوع والاستعانة بأفلام من أغلب دول العالم، على أن نتنوع كذلك في طبيعة القضايا التي تناقشها سواء الاجتماعية أو الكوميدية أو السياسية.

> ووصفت ماريان المبادرة بأنها محاولة لتعريف الجمهور المصري بسينما مختلفة من كل دول العالم، على أن تكون الخطة المقبلة توسيع دائرة المبادرة لتشمل كل دور العرض بمصر، بحيث تكون هناك فرصة أكبر لعرض السينما المستقلة.