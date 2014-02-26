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The LEGO Movie صامد في أميركا

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The LEGO Movie صامد في أميركا The LEGO Movie صامد في أميركا

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي دخول فيلم The Monuments Men حيث حصد مع 13.6 مليون دولار، وتراجع فيلم Robocop من المرتبة الأولى الى الرابعة مع 17.7 مليون دولار، ودخل فيلم Pompeii مباشرة في المرتبة الثالثة مع 22.8 مليون دولار. وبقي الفيلم الكرتوني The Lego Movie في المرتبة الثانية بعد أن سجّل 23.1 مليون دولار، ليعود فيلم The Hobbit: The Desolation of Smaug الى القمة هذا الأسبوع حيث جمع 32.8 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم The Monuments Men الى المرتبة الخامسة مع 7.9 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم RoboCop من المرتبة الثالثة الى الرابعة حيث جمع 9.8 مليون دولار. ودخل فيلم Pompeii مباشرة في المرتبة الثالثة حاصداً 10.3 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم 3 Days to Kill مباشرة في المرتبة الثانية مع 12.2 مليون دولار. واحتفظ فيلم The LEGO Movie بالمرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن حصد 31.3 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Anchorman 2: The Legend Continues مباشرة في المرتبة الخامسة مع 12956 مشاهد، وشهدت المرتبة الرابعة تراجع الفيلم الكرتوني The LEGO Movie بعد أن شاهده 15754 مشاهد. ودخل فيلم The Monuments Men مباشرة في المرتبة الثالثة حيث شاهده 17111 شخص. ودخل فيلم Pompeii مباشرة في المرتبة الثانية مع 17273 مشاهد وتمكن Three Days to Kill الفيلم الجديد للممثل Kevin Costner من الدخول مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 38737 شخص.

في لبنان، تراجع فيلم The LEGO Movie الى المرتبة الخامسة مع 2640 مشاهد، وشهدت المرتبة الرابعة تراجع فيلم American Hustle مع 2683 مشاهد، وتراجع أيضاً الفيلم اللبناني Neswen من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 5459 شخص. ودخل فيلم The Monuments Men مباشرة في المرتبة الثانية مع 5954 مشاهد، كما دخل فيلم Pompeii مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 13361 شخص.

في ، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم I,Frankenstein حيث حصد 202 ألف جنيه، ودخل أيضاً فيلم RoboCop مباشرة في المرتبة الرابعة مع 214 ألف جنيه. وبقي فيلم "خطة جيمي" في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 279 ألف جنيه. وصمد فيلم " سعيد كلاكيت " في المرتبة الثانية مع 471 آلف جنيه، وبقي فيلم "لا مؤاخذة" في المرتبة الأولى بعد أن حصد مليون و 97 ألف جنيه.

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سيدتي

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