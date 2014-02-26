كيتي بيري تنفصل عن شريكها

اعلنت مصادر مقرّبة من المغنية الامريكية Katy Perry انها انفصلت عن شريكها المنتج John Mayer منذ بضعة ايام.

وحسب ما جاء على احدى المواقع الامريكية الالكترونية، فلقد لاحقت الثنائي بعض شائعات الارتباط في الفترة الاخيرة، خاصة بعد ان شوهدت Perry وهي تضع خاتم ألماس باصبعها في حفل جوائز Elle Style Awards الذي أقيم في لندن الأسبوع الماضي.

وكان يعتبر الثنائي واحد من أكثر الثنائيين انسجاماً في هوليوود، خاصة بعد أن تعاونا سوياً في أداء أغنية " Who You Love".

يذكر أن Perry قد أطلقت في الاسبوع الماضي اغنية "Dark Horse" حيث قامت بتصوير لها فيديو كليب مستوحى من الحضارة الفرعونية، فيما بدت المغنية بحلَة كليوبترا.

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