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وزير التموين الجديد لـ"اليوم السابع": سأقضى على "طوابير" الخبز

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وزير التموين الجديد لـ"اليوم السابع": سأقضى على "طوابير" الخبز وزير التموين الجديد لـ"اليوم السابع": سأقضى على "طوابير" الخبز

أكد الدكتور خالد حنفى وزير الجديد فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، أنه سيعمل على وضع خطة للقضاء على طوابير الخبز فى فترة زمنية، وتوصيل السلع إلى المواطنين بشكلٍ يليق بكرامتهم بعيدا عن الوقوف فى الطوابير.

وأضاف الوزير فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيقوم بالتواصل مع المواطنين بشكل مستمر للعمل على حل مشاكلهم وتوفير السلع الأساسية أول بأول إضافة إلى وضع خطة للنهوض بقطاعات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

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