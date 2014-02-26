شابي: برشلونة في وضع مثالي للفوز بكل الألقاب

إفي - اعتبر لاعب وسط برشلونة الإسباني، شابي هرنانديز أن فريقه في وضع مثالي للفوز بكل الألقاب، مؤكدا أنه لا مجال للتشاؤم عقب الخسارة من ريال سوسييداد في الجولة الأخيرة بالليجا وانفراد ريال مدريد بالصدارة.

وقال شابي في مؤتمر صحفي "إنها ساعة الحقيقة، لا يمكن ارتكاب أخطاء، الأمر يعتمد علينا في كل المنافسات، لم نخسر أي شيء وعلينا التحلي بالتفاؤل والايجابية".

وسيواجه برشلونة غريمه ريال مدريد في نهائي الكأس ويحتل حاليا المركز الثاني في الليجا بفارق ثلاث نقاط عن الملكي، فضلا عن حسمه بشكل كبير لتأهله لربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي بالفوز في ذهاب ثمن النهائي على مان سيتي بهدفين نظيفين خارج الديار.

وأشار اللاعب إلى أن الفريق "غاضب" من الهزيمة أمام ريال سوسييداد، لذا يتدرب بشكل قوي استعدادا لمواجهة ألميريا في كامب نو.

وأكد شابي، الذي لم يشارك في مواجهة سوسييداد على الرغم من ممارسته تمارين الاحماء لفترة طويلة أثناء الشوط الثاني، أنه لم يقرر أبدا بشكل منفرد العودة لدكة البدلاء عقب التأكد من أن المدرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو لن يدفع به.

وأضاف اللاعب "لا يمكنني فعل شيء من هذا القبيل أبدا، تربيتي لا تسمح لي باتخاذ قرارات تتعدى المدرب، هو صاحب الكلمة العليا".

وكان مارتينو قد اعترف عقب اللقاء بأنه أخطأ في التشكيل والخطة التي لعب بها مباراة ريال سوسييداد بنتيجة 3-1.

وأشار شابي إلى أنه لا يشعر بالسعادة حينما يقدم مارتينو على تغييره وهو الأمر الذي لا يعتاد عليه موضحا أن هذا الشعور بالضيق "طبيعي ومن طبائع البشر".

وعما اذا كان كل ما يثار حول صفقة البرازيلي نيمار قد يؤثر على الفريق صرح "يوجد الكثير من الضوضاء حول الموضوع، ولكن هذا هو البرسا، ونحن اعتدنا على هذا".