الزراعة توافق علي إقامة ثلاث محطات للصرف الصحى بقرية “الضبعية” بالإسماعيلية

أعلن اللواء احمد بهاء الدين القصاص ،محافظ الاسماعيلية، أنه تم موافقة الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ،والمهندس السيد محمد العشرى ،رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية ،لمياه الشرب والصرف الصحى على مطلب محافظة الاسماعيلية، بشأن إقامة ثلاث محطات للصرف الصحى ،بقرية الضبعية بمركز ومدينة الاسماعيلية والتى يتبعها عدد 54 قرية وعزبة، مضيفا أنه تم إدراج هذه المشروعات ضمن خطة العام المالى القادم .،وذلك لإفتقار هذه المناطق لخدمة الصرف الصحى، وبإعتبار ان هذه المشروعات من المشروعات ذات النفع العام، ولإتساع مساحة هذه المنطقة، بجانب إرتفاع الكثافة السكانيه.

وأضاف المحافظ أنه جارى الإعداد والتنسيق، للطرح والأسناد لعددا من مشروعات الصرف الصحى الأخرى، بقطاعات محافظة الاسماعيلية والتى تشمل :مشروعات صرف صحى قرى( ام عزام – المحسمه – الشروق – الوادى الاخضر) مركز التل الكبير وتوابع قرى سرابيوم ( الزملوط – السواحل – الخفاجات – هاويس – سرابيوم – االزراعة توافق بوهاشم – غزالة الشرقية – غزالة الغربية – ابوصيام ) بمحافظة الاسماعيلية لشركة النصر للمبانى والانشاءات ( ايجيكو), ثانيا:مشروعات صرف صحى قرى المناطق المحرومة بمدينة الاسماعيلية ( الكيلو 2 – ناصر) ،توابع قرية نفيشه ( حسين آدم – على عيد – مساكن نفيشه البحرية- نفيشة القبلية – الخشاينة – الصحارة قطعة 43 ) ،ثالثا:قرية المنايف وتوابعها ( دريسه – ابوبلح – العطارة – الحمادات )بجانب قرية عين غصين قرية الفردان – قرية الضبعية مركز الاسماعيلية بمحافظة الاسماعيلية لشركة المقاولات المصرية،وأخيرا مشروعات صرف صحى قرى توابع قرية ابوسلطان على مشروع صرف صحى قرية ابوسلطان – قرى غرب الرياح والبناهوة الجديدة – النصر – البياضية – توابع قرية ابوخليفة – البناهوة القديمة )،و مركز القنطرة غرب وقريتى ( فنارة وعبدالناصر ) مركز فايد بمحافظة الاسماعيلية لشركة المقاولون العرب .