فابيوس يؤكد مجددا ضرورة الحفاظ على وحدة أوكرانيا ودعمها اقتصاديا

أكد وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس اليوم الأربعاء مجددا على ضرورة الحفاظ على وحدة أوكرانيا بعد الأحداث التى شهدتها البلاد والتى أسفرت عن عزل الرئيس فيكتور يانيكوفيتش.

وقال فابيوس – فى جلسة إستثنائية للجنة الشئون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) حول الوضع بأوكرانيا – أن وحدة أوكرانيا تعد “أساسية” للحفاظ على التوازن الإقليمى فى المنطقة بأسرها.

وأضاف انه لا يوجد تهديد الآن بشأن وحدة البلاد، ولكن على الرغم من أن هناك مدن عديدة أيدت وساندت الأحداث الأخيرة ، إلا أن هناك مدن أخرى لاسيما الواقعة فى شرقى أوكرانيا لا تؤيد ذلك..موضحا أن فرنسا والإتحاد الأوروبى وأيضا روسيا يؤكدون على ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضى الاوكرانية.

وشدد وزير الخارجية الفرنسى على ضرورة إقامة الديمقراطية فى أوكرانية والتى يتم التعبير عنها من خلال الإقتراع والصندوق الإنتخابى..مشيرا إلى ان الانتخابات تم تحديدها وستجرى فى الخامس والعشرين من مايو القادم..داعيا إلى ضرورة توفير المراقبة الدولية للإستحقاق الانتخابى بأوكرانيا.

وطالب فابيوس بتقديم الدعم الاقتصادى لأوكرانيا حيث أن الوضع المالى “صعب جدا” وبالتالى يتعين على المجتمع الدولى بأسره بما فيه الولايات المتحدة وروسيا وكذلك الولايات المتحدة بخلاف المنظمات الدولية أن يدعم الاصلاحات الاقتصادية فى البلاد.

وأكد أن عزل النظام الأوكرانى لم يتحقق بفعل مؤامرة خارجية ولكن جاء نتيجة الاحتجاجات الديمقراطية ضد الرئيس يانيكوفيتش للمطالبة برحيله عن الحكم، كما عبر الشعب أيضا عن تطلعاته إلى العدالة وسيادة القانون.

أ ش أ