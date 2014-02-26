النائب العام يأمر بفتح تحقيقات فى أحداث شغب منطقة بهتيم بشبرا الخيمة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، الأربعاء، بالتحقيق فى أحداث البلطجة والتجمهر التى وقعت مساء أمس فى منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

وقال أحمد الركيب المتحدث باسم النيابة العامة، إن النيابة العامة تلقت أمس إخطارًا من الشرطة بقيام بقيام مجموعة من الرجال والنساء المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية،ووصل عددهم ألف شخص واستعرضوا القوة والعنف والبلطجة لتكدير السلم العام، بقصد بث الرعب والخوف والذعر في نفوس وقلوب المواطنين، وذلك بقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية، وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على الأهالي، وقطع الطريق، وشل الحركة المرورية، وإحداث تلفيات في بعض واجهات المحال والمنازل المطلة على الشارع، والتعدي على أفراد الشرطة.

وأضاف الركيب، ان تحقيقات النيابة العامة،أسفرت عن أن بعض المتهمين من غير المقيمين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.. كانوا قد قدموا من محافظات أخرى، وبحوزتهم بلي زجاجي وسرنجات ولافتات بها علامات وإشارات “رابعة” وفوارغ طلقات خرطوش، وطلقات صوت، وفارغ آلي، وشماريخ، وقنبلة يدوية وكمامات طبية ومنشورات.

وأشارت النيابة إلى أنها تواصل استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة في شأن الاتهامات المسندة إليهم، والتصرف معهم طبقا لما تقضي به القوانين.