صورة - الزمالك يطالب بنقاط مباراة الشرطة لحضور جماهير

تقدم الزمالك بشكوى رسمية للجنة المسابقات من أجل الحصول على نقاط مباراته أمام اتحاد الشرطة بعد حضور جماهير.

والتقطت عدسات المصورين صور لمجموعة من الأشخاص يحضرون مباراة الزمالك والشرطة على استاد المقاولون العرب يوم الأثنين والتي انتهت بالتعادل 1-1. (الصورة أعلى الخبر)

وقال كمال درويش رئيس الزمالك لموقع النادي الرسمي "الزمالك تعرض لعقوبة خسارة مباراة حرس الحدود التي انتهت بالتعادل بسبب حضور الجماهير، وفي مباراة اتحاد الشرطة تواجد بعض الجمهور في إستاد المقاولون العرب ، ويجب أن نحصل على نقاط المباراة بالمثل " .

وكان الزمالك قد خسر لقاء حرس الحدود 2-0 بقرار من لجنة المسابقات بعدما اقتحمت مجموعة من جماهيره استاد القاهرة لحضور المباراة رغم إقامتها بدون جمهور.