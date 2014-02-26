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رئيس الوزراء الجزائري يؤكد ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة

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رئيس الوزراء الجزائري يؤكد ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة رئيس الوزراء الجزائري يؤكد ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة

عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري

جدد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري اليوم الأربعاء ، تأكيده ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة .

جاء ذلك في تصريح أدلى به فى ختام زيارة تفقدية بولاية بومرداس اليوم الأربعاء .

وتأتى تصريحات سلال ردا على بعض الشخصيات والأحزاب السياسية التي انتقدت إعلان الترشح واعتبرته “غير رسمي” ؛ لأنه جاء على لسانه .. مكررا القول : الرئيس بوتفليقة ترشح للرئاسة المرتقبة فى 17 أبريل المقبل .. مؤكدا أنه كان يتحدث باسمه .
> من جهة أخرى ، دعا عبد المالك سلال ، الإرهابيين المتواجدين فى أعالي الجبال إلى النزول والاستفادة من ميثاق المصالحة الوطنية .

أ ش أ

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