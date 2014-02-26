رئيس الوزراء الجزائري يؤكد ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة

جدد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري اليوم الأربعاء ، تأكيده ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة .

جاء ذلك في تصريح أدلى به فى ختام زيارة تفقدية بولاية بومرداس اليوم الأربعاء .

وتأتى تصريحات سلال ردا على بعض الشخصيات والأحزاب السياسية التي انتقدت إعلان الترشح واعتبرته “غير رسمي” ؛ لأنه جاء على لسانه .. مكررا القول : الرئيس بوتفليقة ترشح للرئاسة المرتقبة فى 17 أبريل المقبل .. مؤكدا أنه كان يتحدث باسمه .

> من جهة أخرى ، دعا عبد المالك سلال ، الإرهابيين المتواجدين فى أعالي الجبال إلى النزول والاستفادة من ميثاق المصالحة الوطنية .

أ ش أ