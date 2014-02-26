أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

البرلمان الروسي يُشكّل لجنة خاصة بأوكرانيا

Google+ Print

قالت رئيسة مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفينكو، الأربعاء، إنه تم تشكيل لجنة خاصة بأوكرانيا، ضمن لجنة الشؤون الدولية بالمجلس، تقوم بمتابعة الأوضاع في أوكرانيا عن كثب وتقييمها.

وقالت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية الروسية للأنباء، إن اللجنة الخاصة بأوكرانيا ستضم في عضويتها نواب البرلمان الممثلين للمناطق الروسية، القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وأوضحت «ماتفينكو» أن الأوضاع في أوكرانيا تهم روسيا، مؤكدة على ضرورة قيام موسكو بمتابعة ما يحدث في المناطق الحدودية «الروسية- الأوكرانية».

كان مجلس الاتحاد أعلن، الثلاثاء، اعتزامه إرسال وفد، للقيام بزيارة رسمية لأوكرانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية