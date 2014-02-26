البرلمان الروسي يُشكّل لجنة خاصة بأوكرانيا

قالت رئيسة مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفينكو، الأربعاء، إنه تم تشكيل لجنة خاصة بأوكرانيا، ضمن لجنة الشؤون الدولية بالمجلس، تقوم بمتابعة الأوضاع في أوكرانيا عن كثب وتقييمها.

وقالت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية الروسية للأنباء، إن اللجنة الخاصة بأوكرانيا ستضم في عضويتها نواب البرلمان الممثلين للمناطق الروسية، القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وأوضحت «ماتفينكو» أن الأوضاع في أوكرانيا تهم روسيا، مؤكدة على ضرورة قيام موسكو بمتابعة ما يحدث في المناطق الحدودية «الروسية- الأوكرانية».

كان مجلس الاتحاد أعلن، الثلاثاء، اعتزامه إرسال وفد، للقيام بزيارة رسمية لأوكرانيا.