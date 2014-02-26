النائب العام يأمر بإجراء تحقيق فوري في واقعة مقتل 7 مصريين في ليبيا

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإجراء تحقيق فوري في واقعة مقتل 7 أقباط مصريين في دولة ليبيا وذلك في إطار متابعته للواقعة التي حدثت مؤخراً وقدوم جثامين المجني عليهم اليوم إلى القاهرة .

> وكلف بركات نيابة شرق القاهرة الكلية بإجراء تحقيقات موسعة في تلك الواقعة وذلك بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام والجهات القضائية الليبية في إطار أحكام القوانين المصرية والاتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب .

> وتضمنت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة سؤال أهلية الضحايا وإرفاق التقارير الطبية الخاصة بهم واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الوصول إلى حقيقة الواقعة وضبط مرتكبيها والمحرضين عليها وكل ما من شأنه ضمان حقوق المصريين الضحايا .