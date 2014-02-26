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نانسي عجرم تغادر لبنان مع ابنتيها ميلا وإيلا

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نانسي عجرم تغادر لبنان مع ابنتيها ميلا وإيلا نانسي عجرم تغادر لبنان مع ابنتيها ميلا وإيلا

نشرت الفنانة نانسي عجرم على صفحتها الخاصة على "انستغرام" صورة لها مع ابنتيها ميلا وإيلا وكتبت تحتها:" أحييكم من مطار بيروت .أنا مع دميتيّ الصغيرتين ننتظر موعد إقلاع الطائرة".
ولم تذكر نانسي اسم البلد الذي توجهت إليه ولكنها ما لبثت أن عايدت قبل ساعات الكويت وأهله وكتبت على موقعها على "انستغرام":"كل عيد وشعب الكويت بألف ألف خير".

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